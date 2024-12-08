Şam'dan Humus'a giden uçak iddiası: İçinde Esad mı var?

Flightradar24, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın bulunduğu düşünülen bir uçağın, Şam’dan kalktıktan sonra kaybolduğunu bildirdi.

Uçak, Homs yakınlarında radar ekranlarından kaybolduktan önce kuzeydoğu yönüne ilerledi. Henüz uçağın Esad’ı taşıyıp taşımadığı ve olayın detayları hakkında net bir açıklama yapılmadı.

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.