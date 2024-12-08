HTŞ Lideri: Devlet kurumları çalışmaya devam edecek

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Golani, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Golani, Suriye’nin eski başbakanının Suriye işlerinden sorumlu olduğunu belirterek, devlet kurumlarının çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Golani, HTŞ güçlerinin kamu binaları ve devlet kurumlarına yaklaşmasının kesinlikle yasaklandığını ifade ederken, havadan yapılan saldırıların da yasaklandığını duyurdu.

Sidnaya Hapishanesi tutukluları serbest bırakıldı

HTŞ’nin Suriye’nin başkenti Şam’ı ele geçirmesinin ardından, ülkenin en büyük hapishanelerinden biri olan Sidnaya Hapishanesi’ndeki tüm tutukluların serbest bırakıldığı bildirildi.

Suriye Ordusunda “Esad Dönemi Bitti” alarmı

Öte yandan, Reuters’a konuşan bir Suriyeli askeri kaynak, Suriye ordusu komutanlığının üst düzey subaylara ve komutanlara “Beşar Esad hükümetinin düşüşü” hakkında bilgi verdiğini aktardı.