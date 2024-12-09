Suriye’deki petrol sahalarının kontrolü kimde olacak?

Suriye’de iç savaşın ardından ülkenin petrol sahaları üzerindeki kontrol mücadelesi giderek kızışıyor.

ABD ve Türkiye gibi aktörlerin, Suriye’nin enerji kaynakları üzerindeki etkilerini artırmaya çalıştığı belirtiliyor.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin petrol sahalarının yaklaşık yüzde 80’ini kontrol ediyor. Deyrizor ve Haseke gibi enerji açısından zengin bölgelerde SDG’nin etkisi, ABD’nin askeri desteğiyle daha da güçleniyor. Analistlere göre Washington, bu bölgelerdeki varlığını sürdürerek hem ekonomik hem de stratejik avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye ise kuzey Suriye’deki enerji kaynaklarına yönelik ilgisini artırmış durumda. Ankara’nın, bölgede desteklediği yerel gruplarla iş birliği yaparak petrol sahalarının kontrolünü sağlamaya çalışabileceği öne sürülüyor. Özellikle Afrin ve doğu bölgelerinde Türkiye’nin etkisini artırmak için çeşitli anlaşmalara gitmesi muhtemel görünüyor.

Uzmanlar, Suriye’nin petrol sahaları üzerindeki bu rekabetin, uluslararası aktörler arasında tansiyonu yükseltebileceğine dikkat çekiyor. Kontrol mücadelesinin, bölgedeki çatışmaları uzatabileceği ve insani krizleri derinleştirebileceği ifade ediliyor.

Petrol sahalarının kaderi, Suriye’nin geleceği üzerindeki belirsizlikleri artırmaya devam ederken, bu durum uluslararası toplumun nasıl bir tavır alacağı sorusunu da gündeme getiriyor.