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9 Ara 2024 14:19

Kremlin: Beşar Esad’a sığınma hakkı tanınması Putin’in kararıydı

Kremlin: Beşar Esad’a sığınma hakkı tanınması Putin’in kararıydı

Rusya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad’a sığınma hakkı tanınması, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kişisel kararıyla gerçekleşti.

Kremlin, Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad’a sığınma hakkı verilmesi kararının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından alındığını açıkladı.

Kremlin’in yaptığı açıklamada, Putin’in resmi programında Beşar Esad ile bir görüşme planının yer almadığı belirtildi.

Ayrıca, Suriye’deki durumla ilgili olarak Moskova’nın Ankara ve bölgedeki diğer aktörlerle sürekli temas halinde olduğu vurgulandı.

Kremlin, Suriye’de durumun istikrara kavuşmasının ardından Rusya’nın Suriye topraklarında bulunan üslerinin geleceği konusunda yeni yönetimle müzakerelerde bulunmayı planladığını da duyurdu.

News ID 1922455

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