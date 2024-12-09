Reuters: Türkiye, "Beşar Esad'ı devirme planından" altı ay önce haberdardı

Reuters’a konuşan ve ismini vermek istemeyen iki kaynak, terör örgütlerinin "Beşar Esad" hükümetini devirme planlarını 6 ay önce Türkiye'ye sunduklarını ve Ankara'nın zımni onayını aldıklarını duyurdu.

Reuters, bilgi veren kaynaklardan birini bölgeden bir diplomat ve diğeri terör gruplarına yakın bir kaynak olduğunu bildirdi.

Bu diplomata göre, bu "cesur planın" tasarımcısı "Hayat Tahrir el-Şam" adlı terör örgütüydü ve onun ana lideri de ismini artık "Ahmed El-Şara" olarak değiştiren "Muhammed El-Colani" idi.

Colani'nin El Kaide ile bağlantısı nedeniyle ABD, Avrupa ve Türkiye bu grubu terörist olarak tanımlamaktadır.