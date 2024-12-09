Suudi Arabistan'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaınladığı bildiride "Devlet kurumlarını koruma gölgesinde, Suriye halkının yaşamını korumak ve bu ülkede kan dökülmesini önlemek için olumlu adımlar atmaktan"memnuniyet duyduğunu aktardı.

Bildiride ayrıca "Suriye'nin kaosa ve bölünmeye sürüklenmemesi için Suriye'nin birliğini ve halkları arasındaki dayanışmayı koruma çabalarını güçlendirmek istiyoruz. Riyad, dost ve kardeş ülke Suriye'nin güvenliğini, istikrarını, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemek için alınan tüm önlemlerin taraftarı"ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan ayrıca uluslararası toplumdan Suriye milletinin yanında yer almasını, onlarla işbirliği yapmasını ve bu ülkenin iç işlerine karışmamasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, Suriye halkının uzun yıllardan beri yüz binlerce masum insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği krizlere tanık olduğunu sözlerine ekledi.