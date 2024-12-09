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9 Ara 2024 11:41

İran Parlemanto heyeti Bahreyn'e gitti

İran Parlemanto heyeti Bahreyn'e gitti

İran Parlemanto Heyeti, Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimî Komitesi'nin toplantısı için Bahreyn’e gitti.

İran’ın APA (Asya Parlamenter Asamblesi) üyeleri, Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin yıllık toplantısına katılmak üzere Bahreyn’e gitti.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, APA’nın temel belgelerinin güncellenmesiyle ilgili ülkelerin önerileri ve oy hakkı, oy miktarı gibi konuların ele alınmasıydı.

Katılımcı ülkeler, temel belgelere ilişkin önerilerini sundu ve bu öneriler komitenin uzmanlık toplantısında detaylı bir şekilde incelenecek.

İran heyeti, Bahreyn’deki ziyaretleri sırasında, Bahreyn Meclisi’ni de ziyaret ederek, bu meclisin yasama süreçleri ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi aldı.

APA'daki İran Parlemanto Grubu Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı Abbas Papizade, Bahreyn Meclisi Başkanı Ali bin Salih Al-Salah ile görüşmelerde bulundu.

News ID 1922449

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