İran'dan Siyonist İsrail'in Suriye işgaline tepki

İran'ın Lübnan Büyükelçiliği, Siyonist İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerine tepki olarak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ''Siyonist rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü iddia etmesi ve rejimin Suriye Golan'ında ek topraklar işgal etme girişimi bu rejimin yayılmacı heveslerinin açık bir kanıtıdır.

Aşırı hırslarında sınır tanımayan Siyonist rejim hiçbir ateşkes anlaşmasına, uluslararası yasa ve anlaşmalara uymuyor. Bu yüzden Siyonist rejimi güç dili dışında hiçbir şey durduramaz." ifadelerine yer verildi.

Siyonist güçler dün Hermon Dağı ile Suriye arasında bulunan BM denetimindeki tampon bölgeyi işgal etmişti.