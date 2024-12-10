BM, İran'ın Suriye'deki diplomatik tesislerine yönelik saldırıları kınamalı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ne yazdığı resmi mektupta, Suriye’deki İran diplomatik yerlerine yapılan saldırıların kınanmasını ve bu tür olayların tekrarını önlemek için acil adımlar atılmasını talep etti.

İrevani, 8 Aralık 2024 tarihinde silahlı grupların İran’ın Şam Büyükelçiliği’ne zorla girerek ciddi hasara, belgelerin çalınmasına ve diplomatik binaların tahrip edilmesine yol açtığını belirtti.

İrevani ayrıca, 29 Kasım’da Halep’teki İran Konsolosluğu’na yönelik kısa menzilli silahlarla saldırı düzenlendiğini ve personelin güvenliğinin tehlikeye atıldığını ifade etti. Konsolosluk saldırının ardından tahliye edilmiş, bina ise işgal edilerek tahrip edilmiştir.

Bu saldırıların, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi ile 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Viyana Sözleşmesi’ni açıkça ihlal ettiğini vurgulayan İrevani, “Diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinin dokunulmazlığı uluslararası hukuka uygun olarak her zaman saygı görmelidir” dedi.

İran’ın BM Temsilcisi, BM Güvenlik Konseyi’nden ve Genel Sekreter’den saldırıları açıkça kınamalarını ve diplomatik misyonların güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almalarını talep etti.