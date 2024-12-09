Çin: Suriye'de istikrar yeniden sağlanmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmelere dair değerlendirmede bulundu.

Çin'in ilgili tüm tarafların Suriye halkının uzun vadeli çıkarları doğrultusunda hareket etmesini umduğunu söyleyen Mao Ning, Çin'in Suriye'deki Büyükelçiliğinin görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini ve Çin hükümetinin "ülkeyi terk etmek isteyen Çin vatandaşlarına aktif olarak yardım ettiğini" de vurguladı.

Pekin'in Suriye'deki durumu yakından takip ettiğini, istikrar ve düzenin yeniden tesis edilmesi için bir an önce "siyasi bir çözüm" bulunmasını umduğunu belirten Mao Ning, "Suriye'deki ilgili tarafları, ülkedeki Çinli kurum ve personelin emniyet ve güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz." dedi.