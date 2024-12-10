  1. İran
10 Ara 2024 10:43

İran'da Uzay ve Havacılık Endüstrisi Fuarı

İran'da Uzay ve Havacılık Endüstrisi Fuarı

İran'ın 12. Uzay ve Havacılık Endüstrisi Fuarı bu sabah İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade’nin katılımıyla Kiş kentinde açıldı.

İran'ın 12. Uzay ve Havacılık Endüstrisi Fuarı bu sabah İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade’nin katılımıyla Kiş kentinde açıldı.

Açılış törenine İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hemid Vahidi, İran Savunma Bakanlığı Havacılık Sanayi Genel Müdürü Efşin Haceferd ve İran Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanı Siyaveş Purferzane de katıldı.

İran'ın havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki en büyük buluşması olan bu fuar 13 Aralık’a kadar yerli ve yabancı firmalara, ve bu alanda faaliyet yapan araştırma merkezleri ve bilgi tabanlı şirketlere ev sahipliği yapacak.

News ID 1922479

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