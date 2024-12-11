İran-Türkiye ilişkilerinde yeni yol haritası belirlendi

İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 29'uncu Dönem Oturumu 9-11 Aralık tarihlerinde Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı ve Yol ve Şehircilik Bakanı Farzane Sadık ile Karma Ekonomik Komisyonu Oturumu’na katıldı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda, iki ülke olarak belirlenen 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda iş birliğini çeşitlendirme, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi ve mevcut sorunların çözümünün ele alındığını bildirdi.

Toplantı çerçevesinde Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptı’nın imzalandığını belirten Bakan Bolat, “Mutabakat zaptı ticaretten karşılıklı yatırımlara sanayiden kültür ve turizme, ulaştırma konularından tarıma ülkelerimiz arasındaki iş birliği alanlarının tamamını kapsamakta ve önümüzdeki dönem için bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Türkiye olarak, kazan-kazan perspektifi ile ikili ilişkilerimizi geliştirmeye ve yeni ticari iş birliklerinin oluşmasına büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda firmalarımız, İran’daki altyapı ve üstyapı projelerinde daha fazla rol almaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

İran-Türkiye İş Forumu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı ve Yol ve Şehircilik Bakanı Farzane Sadık ile Tahran’da düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu’na katıldı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, forum kapsamında ticaret, gümrük, yatırımlar, finans, ulaştırma, enerji, sağlık, tarım, çevre ve şehircilik, turizm ile spor gibi çeşitli konularda iş birliği fırsatlarının ele alındığını belirterek, bu alanlarda iş dünyasının ortaklaşa atabileceği adımların değerlendirildiğini bildirdi.

İranlı Bakan ile bugün imzalanan ‘Türkiye-İran 29. Dönem Mutabakat Zaptı’nın ikili iş birliğini geliştirmeye önemli katkılar sağlayacağı inancında olduğunu aktaran Bakan Bolat, “Toplantıda da vurguladığımız üzere Türkiye ve İran, kararlı bir şekilde atacağı adımlarla 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşma fırsatına sahiptir” diye konuştu.