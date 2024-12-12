Somali ile Etiyopya Türkiye'nin arabuluculuğunda anlaştı

Somali ile Etiyopya yıllardır süren anlaşmazlıklarını Türkiye'nin arabuluculuğundan gidermeye çalışıyor. Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı zirvelerle bir araya gelen iki ülkenin devlet yetkilileri atılabilecek adımları görüşmüştü. Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı zirvede Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud iki bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi 11 Aralık'ta Ankara'da dostane ortamda gerçekleştirilen toplantının, açık ve yapıcı bir görüşmeye olanak sağladığı belirtildi.

Zirve sonrası liderler açıklamalarda bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya-Somali Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada "Büyük özverilerle bu tarihi uzlaşıya vardıkları için değerli kardeşlerimi gönülden tebrik ediyor, kendilerine yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Somali ve Etiyopya'nın bulunduğu bölge geçmişte birçok haksızlığa uğramasına ve ciddi çatışmalarına sahne olmasına rağmen tarihte parlak dönemler yaşamış ve insanlığa önemli katkılar yapmış bir coğrafyadır." dedi.

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Biraz önce mutabık kalınan ortak bildirinin önümüzdeki dönemde karşılıklı saygı temelinde bölgede işbirliği, ekonomik kalkınma ve refah için sağlam temeller oluşturacağına inanıyorum. Bu aynı zamanda devlet adamlarının gelecek nesillere karşı görev ve sorumluluğudur. Burada ilan ettiğimiz uzlaşı böylece bir vizyonun ürünüdür." diyerek geleceğe dair umutlarını dile getirdi.

Erdoğan sözlerini "Ben de Abi Ahmed kardeşime, Şeyh Mahmud'a aynı şekilde çok çok teşekkür ediyorum. Bugün yaptığımız görüşmeyle birlikte özellikle Etiyopya'nın denize açılma talepleri doğrultusunda inşallah bugünkü yaptığımız toplantıdan sonra devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmud kardeşimin de gereken ilgi alaka ile desteği vereceğine inanıyorum. Bu dünya hepimize yeter. Burada hep birlikte yerimizi muhakkak, inşallah alacağız. Bunun adımlarını da beraber inşallah atacağız diye düşünüyorum. Böylece noktayı koyuyoruz. Çünkü Abi Ahmed kardeşim hemen yola çıkacak. 5,5 saatlik yolu var. Şeyh Mahmud kardeşim burada. 2 gün daha burada kalacak. Dolayısıyla misafirlerimizin özellikleri, güzellikleri hepsi burada. Çok teşekkür ediyoruz, güzel bir toplantıyı neticelendirdik." diyerek bitirdi.