Katar heyeti Şam'a gidiyor

Katar hükümeti, Doha'nın ilk resmi heyetini Pazar günü Suriye geçiş hükümetiyle görüşmek, Katar büyükelçiliğinin yeniden açılmasını gözden geçirmek ve insani yardım gönderme konusunu ele almak üzere Şam'a göndereceğini duyurdu.

Ayrıca, Türkiye’den üst düzey bir heyet, yıllar sonra ilk kez Şam’a ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin geçici hükümet liderleriyle bir araya geldi. Türkiye’nin Şam’daki büyükelçiliği için bir maslahatgüzar atadığı bildirildi.

Bu gelişmeler, muhalif grupların 8 Aralık’ta Şam’a girerek Beşar Esad hükümetine son vermesi ve bir geçiş hükümeti kurmasının ardından yaşandı.