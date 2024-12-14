Guardian: Gazze çocuklarının yüzde 96'sı ölüm korkusu yaşıyor

Filistinli haber ajansı Şihab'ın aktardığına göre, Gazze'de bir sivil toplum kuruluşu ile Savaş Çocukları Koalisyonu tarafından hazırlanan bir rapor, Gazze'deki uzun süreli savaşın bu bölgedeki çocuklar üzerinde yıkıcı psikolojik etkiler yarattığını gösteriyor.

İngiliz Guardian gazetesi, bu raporun sonuçlarını yayımlayarak, soykırım, açlık ve korkunun Gazze'deki çocuklar üzerindeki üçlü baskısı nedeniyle bu çocukların yaklaşık %96'sının kendilerini ölümle burun buruna hissettiğini bildirdi. Çocukların yarısı, İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarının neden olduğu psikolojik baskılar sonucunda ölüm dileklerinde bulunuyor.

Savaş Çocukları Örgütü İcra Direktörü Helen Pattinson, Gazze'nin çocuklar için en kötü bölgelerden biri haline geldiğini belirtti. Pattinson, "Hastaneler, okullar ve evler yıkıldığı gibi, çocuklar arasında görünmeyen psikolojik yıkımlar da oluşuyor." dedi.

Rapor, Gazze çocuklarında korku, endişe, uyku bozuklukları, kâbus görme, tırnak yeme, konsantrasyon eksikliği ve sosyal izolasyon gibi bir dizi psikolojik soruna dikkat çekiyor. Çocuklar, evlerinin ve okullarının bombalandığını, arkadaşlarının ve yakınlarının ölümüne şahit olduklarını, defalarca yerlerinden edildiklerini veya kaçarken ailelerinden ayrıldıklarını ifade ediyor.

Rapor, savaş nedeniyle Gazze'deki çocukların yüzde 60'ından fazlasının acı verici olaylar yaşadığını ve bazılarının birden fazla travmatik deneyimle başa çıkmak zorunda kaldığını vurguluyor.

İngiliz merkezli bu rapora göre, ailelerinden ayrılan çocukların sayısının 17 binin üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu olayların psikolojik etkileri, savaş sonrasında uzun yıllar sürebilir ve çocukların günlük yaşamlarını ve sosyal ilişkilerini etkileyebilir.

Gazze'deki çocuklar, ölümü aralarında yaygın bir konu olarak görüyor ve yüzde 96'sı hayatlarının tehdit altında olduğunu düşünüyor. Çocukların yüzde 49'u ise ölmeyi diliyor. Bu hisler özellikle erkek çocuklar arasında daha yaygın olup, erkeklerin yüzde 72'si böyle hissederken, kız çocuklarında bu oran %26'da kalıyor.

Birleşmiş Milletler'in dün (Cuma) yayımladığı rapor, Gazze'deki şehitlerin yüzde 70'inin kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu belirtiyor.