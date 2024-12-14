Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Gürcistan’da 14 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimle, ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı halk oylaması yerine 300 kişilik bir seçim kurulu tarafından seçildi.

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi’nin adayı, eski milli futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelaşvili, gerekli 200 oyu alarak Gürcistan’ın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Muhalefet partileri, 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımadıkları için seçim sürecini boykot etti ve aday göstermedi.

Yeni Cumhurbaşkanı kimdir?

Mikheil Kavelashvili, 22 Temmuz 1971’de Gürcistan’ın Bolnisi kentinde doğmuş eski bir profesyonel futbolcu ve siyasetçidir.

Futbol kariyerinin ardından siyasete atılan Kavelashvili, 2016 yılında Gürcü Rüyası Partisi’nden parlamentoya girdi. 2022’de bu partiden ayrılarak Halkın İktidarı Partisi’ni kurdu. 2024 yılında Gürcü Rüyası Partisi tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildi ve 14 Aralık 2024’te yapılan seçimde Gürcistan’ın cumhurbaşkanı seçildi.

Kavelashvili, siyasi kariyerinde Batı karşıtı söylemleriyle tanınmaktadır. Özellikle ABD’yi Gürcistan’da istikrarsızlık yaratmakla suçlayan açıklamaları bulunmaktadır.