Hem ABD’den hem Avrupa’dan jet Ankara ziyaretleri

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken görevi devretmesine sayılı günler kala, hızlı bir planlamayla cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye ve PKK meselesini görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor.

Orban bugün Türkiye'de

Macaristan Başbakanı Viktor Orban bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek Orban’ın çantasında Ukrayna’daki ve Ortadoğu’daki gelişmeler ile barış beklentileri gibi konular yer alıyor. Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs, X hesabından dün yaptığı paylaşımda, Orban’ın bugün Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Kovacs, Orban’ın “Ukrayna ve Ortadoğu’daki gelişmeleri, barış beklentilerini ve ikili ilişkileri” ele almak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı. Kovacs, ikili görüşmenin ardından Orban’ın 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni’ne katılacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Suriye meselesini görüşmek üzere Suriye'de olacak.