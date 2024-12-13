Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu yeni başbakan olarak atadı.
Frnasa'nın Eski Başbakan Michel Barnier Ulusal Meclis'te güven oylamasının ardından istifa etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde, Ulusal Meclis'te güven oylamasının ardından istifa eden başbakan Michel Barnier'in ardından François Bayrou'yu yeni başbakan olarak atadı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu yeni başbakan olarak atadı.
Frnasa'nın Eski Başbakan Michel Barnier Ulusal Meclis'te güven oylamasının ardından istifa etmişti.
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