Şeyh Naim Kasım bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı konuşmada bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Hizbullah Lideri Şeyh Naim Kasım, düşmanın, bölgesel düzeyde yayılmacı planına karşı çıkan her türlü direnişi yok etmeye çalıştığını belirterek, “İsrail'in suçları direnişi kırmak amacıyla işlendi; Ancak bu önlemler başarılı olmadı. Dolayısıyla bu suçlar başarı olarak değerlenirilemez” dedi.

Düşmanın, direnişi kırma hedefini boşa çıkardıklarını ve yerleşimcileri göçe zorladıklarını ifade eden Naim Kasım, “Asla teslim olmayacağız, asla aşağılanmayacağız ve bu Hizbullah'ın direnişiyle mümkün olmayacaktır. Sorun direniş değil saldırganlıktır. Düşman, Hizbullah'ın direnişiyle karşılaşma ihtimalinin çıkmaz sokak olduğunu anladı ve bu nedenle saldırıyı durdurmak için anlaşmaya yöneldi” diye konuştu.

Siyonist rejimin, ABD’nin desteğiyle önleyici müdafaa ve gelecek korkusu adı altında Suriye ordusunun tüm tesislerini yok ettiğini ve bölgeyi yok etmeye çalıştığını belirten Hizbullah Lideri, “Lübnan direnişinin millet ve orduyla birlikte Siyonist rejimin bu ülkedeki hedeflerine ulaşmasını engelledi” ifadesini kullandı.

Suriye’deki gelişmelere değinen Naim Kasım, “Suriye hükümeti yeni güçler tarafından düştü. Bu güçler hakkında ancak net bir tutum almaları ve durumlarını organize etmeleri halinde hüküm verebiliriz. Hükümetin Suriye vatandaşlarından oluşması için tüm Suriyeli tarafların katılımını umuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Hizbullah Lideri konuşmasına, “Suriye'yi İsrail'e düşman olduğu için destekledik. Yeni Suriye hükümetinin İsrail'i düşman olarak göreceğini ve bu rejimle ilişkilerini normalleştirmeyeceğini umuyoruz” ifadesini ekledi.