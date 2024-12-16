ABD’de 20 Ocak’ta göreve başlaması beklenen Donald Trump, Palm Beach’te gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Suriye’de 61 yıllık Baas devleti ve 53 yıllık Esad iktidarının sona ermesi hakkında konuşan Trump, "Esad'ın devrilmesinin arkasında Türkiye var" dedi.

Trump, Türkiye’nin büyük bir güç olduğunu ve çok kuvvetli-güçlü bir ordusu olduğunu belirtti. Trump’tan gelen Suriye iddiaları şöyle:

"Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye var. Erdoğan çok zeki biri. Bunu binlercce yıldır istiyordu ve başardı. Kimse gerçekten kazananın kim olduğunu bilmiyor ama bence Türkiye kazandı. Erdoğan çok zeki ve sert bir adam. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdi."