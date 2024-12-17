Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye’ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı duyuruldu.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

Erdoğan ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken, 10 Aralık'ta bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Erdoğan telefon görüşmesinde, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyeliler’in tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek verilmeye devam edileceğini ifade etmiş, Suriye’nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapmıştı.