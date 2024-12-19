Erdoğan D-8 Zirvesi için Mısır'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Mısır’a hareket etti.

Erdoğan’a Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Erdoğan’ın liderlerle yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin ivmelenmesine yönelik adımlar ele alınacak. Ayrıca işgalci İsrail’in Filistin ve Lübnan’da devam eden saldırıları görüşülecek. Bölgede barış ortamının sağlanması için atılacak adımlar masada olacak.

Görüşmelerde Suriye’de yaşanan gelişmelere de ayrı bir parantez açılacak.

D-8 Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meselelere de mercek tutulacak.

Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde olacak.

D-8 üyeleri son olarak haziran ayında İstanbul’da bir araya gelmiş, olağanüstü gerçekleştirilen zirvede ‘Gazze’ konusu ele alınmıştı.