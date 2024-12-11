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11 Ara 2024 19:00

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Erdoğan mevkidaşını resmi törenle karşıladı.

İki lider törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Metinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.

News ID 1922524

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