Yemen ve Irak direnişinden İsrail'e karşı ortak operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, Irak'taki İslami Direniş ile koordinasyon halinde, işgal altındaki Filistin'in güneyinde bulunan İsrail'e ait önemli mevzileri hedef alan üst düzey bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Seri, Yemen İnsansız Hava Kuvvetleri'nin de işgal altındaki Yafa'da bir İsrail askeri tesisini hedef alan üst düzey bir askeri operasyonu yine bir insansız hava aracıyla gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Her iki saldırının da hedeflerine başarıyla ulaştığını belirten Seri, operasyonların “mazlum Filistin halkı ve direnişçileriyle dayanışma içinde ve Gazze'deki kardeşlerimize karşı işlenen katliamlara yanıt olarak” gerçekleştirildiğini yineledi.

Yemen silahlı kuvvetlerinin İsrail ve ABD'nin Yemen'e karşı herhangi bir tırmanışına “orantılı bir karşılık verileceğini” teyit ettiğini belirten Seri, Yemen'in “Siyonist düşman hayati tesislerini ve Yemen'i tehdit eden Amerikan askeri hareketlerini hedef almaktan çekinmeyeceği” uyarısında bulundu.

Gazze'ye yönelik devam eden suçların Yemen ve Irak'taki İslami Direniş tarafından İsrail'e karşı daha fazla saldırıya yol açacağını vurgulayan Seri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durana ve Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka kaldırılana kadar bu operasyonların sona ermeyeceğini yineledi.

Seri'nin açıklaması, Siyonist İsrail'e ait onlarca savaş uçağının Yemen'de, özellikle Hudeyde'de ve ilk kez başkent Sana'nın banliyölerinde stratejik hedeflere saldırmasından bir gün sonra geldi.