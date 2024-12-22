Siyonist analist: İran'ın füze başlıkları israil için büyük bir tehdit

Rai al-Youm'un haberine göre, Siyonist rejimin askeri analisti Ron Ben Yishai, bu rejimin hava savunma sistemlerinin, dün sabah Yemen’den işgal altındaki toprakların kalbine fırlatılan füzeyi engelleyemediğini itiraf etti.

Ben Yishai, İran’ın güçlü patlayıcı başlıklara sahip füzeleri olduğuna dikkat çekerek, bu füzelerin geçmişte Negev’deki Nuvatim Hava Üssü’ne isabet ettiğini belirtti.

Ayrıca İran ve Yemen’in, balistik yörüngede alçak irtifadan fırlatılan füze yöntemlerini geliştirmiş göründüğünü ve bunun İsrail’in savunma sistemlerinin bu füzeleri engelleyememesine yol açtığını ifade etti.

Ben Yishai, İran’ın patlayıcı başlıklarının Siyonist rejim için varoluşsal bir tehdit haline geleceğini vurguladı.

Dün, Siyonist askeri uzmanlar da Yemen’den yapılan son füze saldırılarının, İsrail’in hava savunma sistemlerinde ciddi güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını kabul etti.

Uzmanlar, Yemen’den fırlatılan füzenin muhtemelen tespit edilemeyen bir rotadan geçtiğini veya savaş başlığının hız ve yönünü değiştirerek engellenemez hale geldiğini belirtti.

Siyonist medya kuruluşu Haaretz, Yemen füzelerinin isabet ettiği noktada birkaç metre derinliğinde büyük bir çukur oluşturduğunu ve onlarca apartmanın zarar gördüğünü duyurdu.