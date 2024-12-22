Yemen: ABD uçağını biz düşürdük

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, dün ABD'nin bir uçak gemisi ile birkaç muhrip gemisine karşı operasyon düzenlediklerini bildirdi.

''ABD uçağını biz düşürdük''

Seri, ABD'nin F-18 savaş uçağını Yemen güçleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Yahya Seri, ''Amerikan gemisini 8 füze ve 17 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldık, F-18 uçaklarından birini düşürdük.'' dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü bildirmişti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" ifade edilmişti.