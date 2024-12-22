İran, ABD'nin Yemen'e saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD savaş uçaklarının Yemen'ın başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı.

Bekayi, devam eden saldırıları, Yemen'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası yasaların ihlali ve savaş suçu olarak değerlendirdi.

Yemen ve mazlum Filistin halkları arasındaki dayanışmayı takdir eden Bekayi, ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin Yemen'e yönelik saldırılarına karşı İslam dünyası, bölge ülkeleri ve Birleşmiş Milletler'den harekete geçmesini istedi.

Yemen’in başkenti Sana, 21 Aralık 2024’te, ABD ve Birleşik Krallık’tan oluşan koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği şiddetli bir hava saldırısına maruz kaldı.

ABD Merkez Komutanlığı'lığından (CENTCOM), saldırının, bölgedeki ABD ve koalisyon güçlerinin güvenliğini sağlama amacını taşıdığını iddia etti.