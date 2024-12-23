İran: Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan ilişkimiz yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD’li yetkililerin İran'ın iç işlerine müdahale ve İran'da kargaşaya destek konusunda son açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt olarak, "İnsanların konuşmaları ve davranışları onların iç dünyalarının göstergesidir ve bu sözler bizim için yeni değil” dedi.

Sözcü Bekayi, “ABD’nin müdahalesi, sabotajı ve bağımsız ülkeleri istikrarsızlaştırma çabalarının uzun bir geçmişi vardır ve bu yeni bir şey değildir ve bu ABD’nin bağımsız ülkelere yönelik davranış biçimidir. Üst düzey bir Amerikalı yetkilinin ağzından bu tür sözlerin söylenmesi ve İran'ın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası ilkelerin ve BM Şartı'nın ağır bir ihlalidir ve Amerikalılar, diğer ülkelerin iç işlerine yaptıkları müdahalelerden sorumlu tutulmalıdır” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kahire gezisinin D-8 Zirvesi’ne katılmak için gerçekleştiğini belirten Bekayi, “Çok taraflı süreçlere katılmak, hem bu kurumun önemi nedeniyle, hem de ikili istişare imkânı sağlaması açısından bizim için önemlidir. Mısır bölgede büyük bir ülke olup, İslam dünyası ve Arap dünyasında söz sahibidir. Mısır'la ilişkiler olumlu bir seyir izliyor. Toplantının oturum aralarında bakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde Gazze ve Lübnan'daki gelişmelere ilişkin güzel görüşmeler sağlandı” ifadelerinde bulundu.

İran ile üç Avrupa ülkesi arasında yapılacak bir sonraki görüşmenin zamanı hakkında Bekayi, “Bu görüşmeler devam edecek. Müzakerelerin yeni turu muhtemelen Ocak ayının ortasında yapılacak” dedi.

Bekayi, 3 Avrupa ülkesiyle yapılacak görüşmede nükleer başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağını söyledi.

İran-Suriye ilişkileriyle ilgili olark Bekayi, “Suriye ile uzun süredir devam eden bir ilişkimiz var. Gelecekte Suriye'yi yöneten akımların performansına ve davranışlarına göre bir karar vereceğiz. Şu anda Suriye'deki durum net değil” diye kaydetti.

Bekayi, “Bizim Suriye'ye girmemiz, IŞİD'in ilerlemesini ve terörün bölge ülkelerine yayılmasını engellemek içindi. Ayrıca Suriye'deki siyasi süreçlerin ilerlemesine de yardımcı olduk. Suriye’de yaşananlardan önce bazı muhalif gruplarla bağlantımız vardı ancak Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir ilişkimiz yok” ifadelerinde bulundu.

İran ile Rusya arasında kapsamlı anlaşmanın imzalanmasına ilişkin Bekayi şu ifadeleri kullandı:

“Bu önemli belgenin imzalanması için doğru zamanı belirlemek amacıyla taraflar düzenli ve sürekli istişarede bulundu. Karşılıklı bir geziyle bu çalışmanın yakın zamanda tamamlanacağını ve Ocak ayının ortasında bu belgenin imzalanacağını düşünüyorum.”

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin D-8 grubuna üyeliği hakkında Bekayi, "Azerbaycan'ın üyelik talebi uzun süredir ve 2021'den bu yana gündemdeydi. Biz de komşuluk politikası çerçevesinde ve iki ülke ilişkileri çerçevesinde buna destek verdik. Azerbaycan'ı tebrik ediyoruz” dedi.

Bekayi, İran'ın yeni ABD yönetimi ile nükleer müzakerelere hazırlığı hakkındaki bir soruya “İran hiçbir zaman müzakere masasını terketmedi” yanıtını verdi.