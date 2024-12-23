Yemen: Yafa ve Aşkelon'u İHA ile hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Siynoist İsrail'e karşı iki operasyon yapıldığını bildirdi.

Yemen güçlerinin işgal altındaki Yafa ve Aşkelon'u insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını belirten Seri, ''İlk operasyonda Aşkelon bölgesinde işgal rejimine ait bir askeri karargah hedef alınırken, ikinci operasyonda ise rejimin Yafa'daki askeri noktası hedef alındı.'' dedi.

Yahya Seri, "Yafa" insansız hava aracıyla gerçekleştirilen operasyonların başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Yemenli sözcü, ülkesinin Filistin halkına olan desteğini sürdürme kararlılığını yineleyerek, Siyonist İsrail’in saldırıları sonlanana ve Gazze ablukası kaldırılana kadar bu desteğin devam edeceğini vurguladı.