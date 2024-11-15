  1. Azerbaycan
15 Kas 2024 18:00

Aliyev ile Putin arasında telefon görüşmesi

Aliyev ile Putin arasında telefon görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Putin ile Aliyev ağustosta yaptıkları anlaşmaların, sanayi ve ulaşım alanındaki projelerin uygulanmasıyla ilgili konuları istişare etti.

İki lider görüşmede, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığını da ele alarak, çeşitli seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

News ID 1921805

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