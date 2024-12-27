Yemen Colani'nin Suriye'si değil

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Ofisi üyesi Hizam el-Esad, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ''İsrail düşmanına, Yemen'in Colani'nin Suriye'si olmadığını anlatacağız.'' dedi.

Siyonist İsrail'in Yemen saldırısına tepki gösteren Esad, dün yaptığı paylaşımda işgalci rejimin saldırılarına kararlılıkla cevap vereceklerini belirtmişti.

Ensarullah yetkilisi, Yemenlilerin işgalci Siyonist, ABD ve İngiltere'ye karşı büyük bir savaşta olduğunu vurguladı.

Yanıt verecek birçok seçeneğin olduğunu vurgulayan Esad, "Siyonist rejimin bu saldırganlığa karşı Yemen'in güçlü tepkisini beklemesi gerekiyor." ifadesinin altını çizdi.