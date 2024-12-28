Tümgeneral Selami: Yemenliler, Filistin'i savunurken ışıldıyor

el-Mesire'ye konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Yemen halkının Filistin’e verdiği desteği övdü ve direnişin zayıflamadığını belirterek, Yemenlilerin Filistin için mücadele ederken nasıl parladıklarını vurguladı.

Tümgeneral Selami, Yemen halkının Filistin’e destek için her Cuma sokaklara çıkarak gösterdiği direnişi takdir etti.

“Yemenliler, Filistin’i savunmak için nasıl parladıklarını herkes görüyor,” diyen Tümgeneral Selami, Yemen’in bu mücadelesinde başarılı olacağına inandığını ifade etti.

İsrail ordusu, Perşembe günü Yemen’in Hudeyde Limanı ve Sana Havaalanı’na yönelik saldırılar düzenleyerek 6 kişinin şehadetine ve 40 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yemen ordusu ise karşılık olarak İsrail işgali altındaki Filistin topraklarına füze saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor.