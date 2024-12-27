Yemen'de ABD ve İsrail protesto edildi

Yemen'e ait el-Mesire televizyonuna göre ülkenin başkenti Sana ve diğer kentlerde ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail'i protesto amacıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Yemen halkı, cuma namazının ardından ABD ve İsrail'in Yemen'e düzenlediği son hava saldırılarını protesto etti.

Gösterilerde, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı işlediği soykırım protesto edildi.

İşgalci İsrail dün akşam saatlerinde başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Yemen Sağlık Bakanlığına göre düşman İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı ile Hudeyde'ye düzenlediği saldırılar sonucu 6 kişi şehit oldu, 40 kişi yaralandı.