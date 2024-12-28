Rusya havayolu şirketi Azerbaycan'a uçuşları durdurdu

Azerbaycan medyasına göre, Rusya merkezli Azimut havayolu şirketi, Mineralnıye Vodı'dan Bakü ve Gence'ye, ayrıca Soçi'den Bakü'ye seferlerini durdurdu.

Bunun sebebi olarak Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı tarafından uçuş izninin iptal edilmesi gösteriliyor.

Hatırlatalım ki, AZAL'a ait Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren yolcu uçağı 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında kaza yaptı. Uçaktaki 67 kişiden 42'si Azerbaycan, 16'sı Rusya, 6'sı Kazakistan, 3'ü ise Kırgızistan vatandaşıydı. Bunlardan 38'i hayatını kaybetti, 29'u sağ kaldı.