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28 Ara 2024 21:07

Yemen ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdü

Yemen ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdü

Yemen silahlı kuvvetleri Amerikan Hava Kuvvetleri'ne bağlı MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürmeyi başardı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin el-Bayda vilayetinde bir Amerikan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Seri, Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 13'e yükseldiğini aktardı.

ABD tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Daha önce Seri, ABD'nin F-18 savaş uçağını Yemen güçleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Yahya Seri, ''Amerikan gemisini 8 füze ve 17 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldık, F-18 uçaklarından birini düşürdük.'' demişti.

News ID 1922910

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