Umman Dışişleri Bakanı Tahran’a gelecek

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed El-Busaidi'nin yakında İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği aktarıldı.

İran’ın Umman Büyükelçisi Musa Ferheng, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yeni yılın eşiğinde ve bölgedeki yoğun gelişmelerin ortasında, Umman Dışişleri Bakanı’nın Tahran’a yapacağı ziyaretle birlikte Tahran-Maskat ilişkilerinde yeni bir döneme ve İran ile komşuları arasında bölgesel iş birliğinin yeni bir safhasına tanıklık edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ferheng, İran ile Umman arasındaki ilişkilerin güven ve dürüstlüğe dayalı örnek bir model oluşturduğunu vurguladı.