İran ve Umman ticaret tarifelerinin kaldırılması konusunda anlaştı

İran ve Umman Ortak İşbirliği Komitesinin 21. Toplantısı, Maskat'ta düzenlendi. İki ülke arasında tercihli ticaret ve gümrük işbirliği alanında ortak ekonomik bir mutabakat zaptı imzalandı.

İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabak, İran ve Umman arasında imzalanan ortak mutabakat zaptına değinerek, bu toplantıda 3 ana gündem maddesinin ele alındığını söyledi.

Atabak, ilk gündem maddesinin, iki ülke arasında tercihli ticaret ve tarifelerin kaldırılması olduğunu belirtti ve bu konuda anlaşma sağlandığını, uygulama çalışmalarının ise gelecek hafta yapılacağını ifade etti.

Atabak, iki ülke arasındaki yatırımların desteklenmesi konusunda da bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Bakan Atabek, üçüncü gündem ise iki ülke arasında ticareti kolaylaştıracak gerekli gümrük ve idari işbirliğinin yapılması olduğunu belirtti.

Ummanlı bakanlarla yapılan çeşitli görüşmelere değinen Atabak, Umman Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmede, Bender Abbas-Umman arasında deniz yolu hattının kurulması, uçuşların artırılması ve iki ülkenin limanlarıyla ilgili konuları ele aldıklarını söyledi.

Umman Ticaret ve Enerji Bakanları ve Umman Yatırım Başkanı ile görüşmeler de Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı'nın İran ve Umman Ortak İşbirliği Komitesinin 21. toplantısı çerçevesinde gerçekleştirdiği diğer programlar arasında yer aldı.

İran'ın Umman Büyükelçisi Musa Ferheng, toplantı sırasında yaptığı açıklamada, çeşitli mutabakat zaptlarının imzalanmak üzere olduğunu, bu belgelerin son aşamalarının tamamlandığını ve iki ülke yetkililerinin bir sonraki görüşmelerde sonuçlanacağını belirtti.