Suriye'de Türk İHA’sı düştü

Sky News’e göre, Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep’in doğusunda bulunan Kobani yakınlarında, Türk yapımı Bayraktar tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Çatışmalar, SDG’nin Türk yanlısı güçlere karşı ilerlemeleriyle daha da alevlendi. Özellikle, Halep’in doğusunda bulunan Ebu Kelkel bölgesinde büyük bir çatışma yaşandı. SDG, bu bölgedeki bir köyü ele geçirerek kontrolü sağladı.

Olayın ardından Türk ordusu, SDG’nin mevzilerini topçu ateşiyle ağır şekilde bombalayarak, özellikle Birhaso köyü ve yakınlardaki el-Mecbel bölgesini hedef aldı.

Bu saldırılar, büyük maddi zarara yol açarken, bölgedeki sivillerin büyük paniğe kapılmasına sebep oldu.