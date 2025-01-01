Bölgesel ve Küresel Güvenliğin Mimarı: Şehit Süleymani

İmam Humeyni'nin devrim ve İslami hareketinin başlangıcından itibaren verdiği evrensel mesajlardan biri, bölgedeki Müslüman halkların özgürlüğünün, yabancıların bölgeden çıkarılması ve güvensizlik kaynaklarının kurutulmasına bağlı olduğudur. İmam Humeyni (r.a) ve Ayetullah Hamanei'nin mektebinde iyi bir şekilde yetişmiş olan Şehit Kasım Süleymani, bölgedeki barış ve güvenliği sağlayacak gücün, istikrarsızlık yaratan bu zorlukların üstesinden gelebilecek ve güvensizliğin kökenleriyle mücadele edebilecek bir güç olduğunu biliyordu.

General Süleymani, Suriye ve Irak hükümetlerinin talebi üzerine, dünyada tehlikeli cephelere giren ilk askeri komutan olmuştur. Askeri yetenekleri sayesinde bölge halklarını birleştirip organize ederek direniş eksenlerini birçok ülkede aktif hale getirmiştir. Halkın seferberliği aracılığıyla yeni bir düzen yaratmış ve bu durum, Amerika’nın bölgedeki yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

General Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Direniş Haftası ve Dünya Direniş Günü kapsamında, "Kasım Süleymani'nin Bölgesel ve Küresel Güvenliğe Katkıları" başlıklı yazıda önemli konular ele alınmıştır.

Şehit Süleymani'nin yerel savunma modelini bölge ülkelerine sunması, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik derinliğinin, güvenliğinin ve çıkarlarının güçlendirilmesi, siyasi ve bölgesel güç dinamiklerine yeni bir boyut kazandırması, bölge ülkelerinin güç temellerini sağlamlaştırması ve bölgesel güvenlik teorisinin oluşturulması gibi katkıları da detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Kasım Süleymani’nin Direniş Hareketlerine Desteği

General Kasım Süleymani, dini ve devrimci sorumlulukları doğrultusunda, derin bir öngörü ve velayete olan bağlılığıyla İslam Devrimi'nin hedeflerini gerçekleştirmek ve inançlarını, değerlerini savunmak amacıyla mücadele sahasına adım atmıştır. Süleymani, küresel emperyalizmin Batı Asya üzerindeki hakimiyetine karşı adaletin savunucusu olarak zulme karşı durmuştur.

Mazlumların savunulması ve direniş hareketlerinin desteklenmesi yolunda, Amerika'nın hegemonyasına ve Siyonist rejimin işgalciliğine karşı mücadelesinde Şehit Süleymani, milliyet, cinsiyet, etnik köken, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin hareket etmiştir. Kasım Süleymani, düşmanlarının çeşitli komplolarını ustalıkla analiz etmiş ve temel stratejiler geliştirerek bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturan unsurlara karşı koymuştur. Onun liderliği, bölge halklarının güvenliğinin sağlanmasında çok yönlü etkiler yaratmıştır. Aşağıda, bu katkıların bazılarına değinilmektedir:

Hacı Kasım: IŞİD ve Tekfirci Gruplarla Mücadelenin Öncüsü

Kasım Süleymani, insan onurunun korunmasına, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin büyük önem vermiştir. Irak ve Suriye’de, tekfirci grupların zulmüne karşı Ezidiler ve Hristiyanlar gibi dini ve etnik azınlıkların savunulmasında kritik bir rol üstlenmiştir. Dost ve düşmanın ortak görüşüne göre, Hacı Kasım Süleymani, IŞİD ve tekfirci gruplarla mücadelenin kahramanı olarak tanınmakta ve bu grupların Irak ve Suriye'yi ele geçirerek iki ülkeyi çökertme planlarını engelleyen en önemli isim olarak anılmaktadır.

İran Yahudilerinin dini lideri Yunus Hamami Lalezar, Süleymani hakkında şu ifadeleri kullanmıştır:

"General Süleymani'nin inancı sadece kendi inancına sahip olanlarla veya yurttaşlarıyla sınırlı değildi. Dini öğretilere göre insan, kendi türünden olanları kendisi gibi sevmekle yükümlüdür. General Süleymani de bu şekilde hareket etti ve mazlumları savunmak için sadece İran’la sınırlı kalmadı; bölge ülkelerinde de mazlumların savunucusu oldu."

Hamami'ye göre, General Süleymani'nin yol ve yöntemleri din ve millet sınırlarını aşan bir nitelik taşıyordu. Irak’ta Asuriler, Hristiyanlar ve Ezidiler teröristlerin kuşatması ve saldırıları altındayken, Avrupa ve Amerika'daki Hristiyanlar bile onları savunmak için harekete geçmedi. Ancak Şehit Süleymani, cesaretiyle farklı din ve milletlere mensup insanları savunarak tevhid inancının böyle şahsiyetler yetiştirebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Kasım Süleymani, Amerika’nın Terörle Mücadele İddialarını Çürüttü

Hacı Kasım'ın dönüm noktası niteliğindeki mücadelesi, IŞİD'in varlık sebebi olan Irak ve Şam üzerinde hâkimiyet kurma, hatta bölgedeki diğer ülkeleri ele geçirerek İslam karşıtı bir hilafet oluşturma planlarını engelledi. Bir askeri stratejist ve terörle mücadelenin kahramanı olarak Kasım Süleymani, Amerika’nın terörle mücadele iddialarının gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca, Batı Asya’da istikrar ve güvenlik sağlama iddiasında bulunan ABD'nin politikalarını sorgulatarak bu yaklaşımı ciddi şekilde tartışmaya açtı.

Şehit Süleymani, IŞİD'i yenilgiye uğratırken, Suriye ve Irak'ta danışmanlık iş birliği çerçevesinde direniş yolunu güçlendirdi ve bölge halklarının direniş ekseni etrafında birleşmesine katkı sağladı.

Newsweek: General Süleymani, Bir Askeri Düşünür

Newsweek dergisinde yayımlanan bir makalede, General Kasım Süleymani ve ekibinin Suriye ve Bağdat’taki faaliyetleri ile IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına yönelik çabalarına değinilmiştir. Amerikan dergisi, Süleymani’yi "askeri bir düşünür" ve "üstün stratejik yönetim yeteneğine sahip üst düzey bir komutan" olarak tanımlamıştır.

Şehit Süleymani, IŞİD’i yenilgiye uğratırken, Suriye ve Irak’ta danışmanlık iş birliği çerçevesinde direniş yolunu güçlendirdi ve bölge halklarının direniş ekseni etrafında birleşmesine katkı sağladı.

Newsweek'e göre, Süleymani’nin IŞİD'e karşı yürütülen savaş sırasında gölgelerden çıkmasının nedeni, Batı'ya sahada aktif bir lider olarak varlığını göstermekti.

New Yorker dergisinde 23 Eylül 2013 tarihinde yayımlanan "Gölgelerin Komutanı" başlıklı başka bir makalede ise, Süleymani’nin Orta Doğu'nun şekillendirilmesinde İran lehine oynadığı rolle ilgili detaylar paylaşılmıştır. Irak hükümetinin üst düzey eski bir yetkilisi, Kasım Süleymani'nin alçakgönüllü ve etkileyici kişiliğini şu sözlerle anlatmıştır:

"Eğer bir odada 10 kişi varsa, Süleymani gider ve odanın bir köşesine oturur. Sadece dinler; ne konuşur ne de fikir belirtir. Ancak bu durum, herkesin dikkatini ona yoğunlaştırır."

IŞİD’in Etkisiz Hale Getirilmesi: Daha Güvenli Bir Dünya

Kasım Süleymani’nin IŞİD'i etkisiz hale getirmesi ve örgütün askeri yapısı ile lojistik destek ağlarına ağır darbeler indirmesi, IŞİD'in Avrupa'ya terör grupları göndermeye yönelik planlarını büyük ölçüde zayıflattı. Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde 2015-2018 yılları arasında artış gösteren terör saldırıları, Süleymani'nin mücadelesi sayesinde önemli ölçüde azaltıldı ve Avrupalılar için daha güvenli bir ortam sağlandı.

Bu başarı, birçok Avrupa güvenlik ve siyasi yetkilisi tarafından da teyit edilmiştir. Süleymani'nin şehadetinden sonra ise, Avrupa'nın farklı bölgelerindeki minnettar halklar, çeşitli yollarla onun anısını onurlandırarak teşekkürlerini ifade etmişlerdir.