ABD'den Suriye'deki üslerine yoğun takviye

Suriye’de Esad Hükûmeti düşmeden önce bu ülkedeki personel sayısını gizlice 900’den 2 bine çıkaran ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), şimdi de üslerine yoğun askeri sevkiyata başladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR)’ne göre, son bir ayda ABD’nin Suriye'ye yönelik askeri ve lojistik takviye akışında çarpıcı bir artış yaşandı. Takviyeler arasında zırhlı araçlar, radar sistemleri, çimento bloklar ve prefabrik yapıların yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat da bulunuyor. Son bir ayda ülkeye 14 kargo uçağı ile 233 araçlık konvoyun giriş yaptığı bildiriliyor. Söz konusu takviyelere aralık ayının başında Deyrezor’daki El Ömer petrol sahasından başlayan ABD, daha sonra Rakka ve Haseke’deki diğer üslerini de benzer şekilde tahkim etti. En son Ayn el-Arap’a gönderilen 50 araçlık konvoyda ise prefabrik odalar, gözetleme kameraları, hendek kazma makineleri, çimento blokları ve yakıt tanklarının bulunması dikkat çekti.

Askeri üs inşa ediliyor

Aydınlık'a göre, Gözlemevi, Uluslararası Koalisyon güçlerinin IŞİD'ı engellemek için bu takviyeleri yaptığını iddia etse de, esas yığınağın Suriye Milli Ordusu ile PKK arasındaki çatışma hatlarına yapıldığı görülüyor. ABD, bölgeye prefabrik yapılar kurarak PKK’ya adeta kalkan örüyor. Yapıların çevresine de radar sistemleri, zırhlı personel taşıyıcılar ve tanklar yerleştiriliyor.

Gözlemevi’nin aktardığına göre, Ayn el-Arap’a bir de büyük üs inşa ediliyor. Beton blokları taşıyan 50 araçlık konvoya SDG'ye ait bir askeri aracın eşlik ettiği bildiriliyor. Gözlemevi’nin kaynaklarına göre bu takviye, ABD güçlerinin, bölgede artan askeri gerilim ışığında Ayn el Arab'daki üslerini güçlendirme ve yeni bir askeri üs kurma çabalarının bir parçası. Kaynaklara göre kazı ve sondaj çalışmaları bugün başlayacak ve ardından asker, silah, zırhlı araç, radar ve uçaksavarlar gibi daha fazla askeri takviye getirilecek.