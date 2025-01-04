Irak'tan Suriye'ye petrol sevkiyatı yeniden başlayacak mı?

Iraklı bir kaynak, ülkesinden Suriye'ye ham petrol ihracatının yeniden başladığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Al Sumaria televizyonuna konuşan kaynak, Bağdat hükümetinin Suriye'ye petrol ihracatını yeniden başlatma kararı almadığını söyledi.

Daha önce Iraklı milletvekili Mustafa Sened, Irak'tan Suriye'ye petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıklamıştı.

Suriye'nin Baniyas petrol rafinerisi, ülkenin ithalatının büyük bir kısmını karşılayan İran'dan ham petrol sevkiyatlarının durması nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.

Irak daha önce Suriye'ye yaklaşık 33 bin varil ham petrol, 120 bin ton mazut gönderiyordu.

Irak'ın Suriye'ye petrol ihracatının durdurulması, ülkedeki akaryakıt krizinin daha da kötüleşmesine yol açtı.