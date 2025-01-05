Yemenli Komutan: Her türlü saldırıya karşı hazırız

El-Meyadin haber ajansına göre, Yemen'in Beşinci Askeri Bölge Komutanı Yusuf el-Medani, bu bölgede, Yemen güçlerinin olası düşman saldırılarına karşı hazırlık seviyesini değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenleneceğini belirtti.

El-Medani, şu ifadelerde bulundu:

"Gazze’ye destek vermek amacıyla Yemen tarafından gerçekleştirilen operasyonları durduramayan düşmanlar, son çare olarak etkisiz paralı askerlerine bel bağlamış durumdalar. Ancak bu paralı askerler, son 10 yılda Yemen’i işgal etmeyi başaramadılar."

Açıklamasına devam eden el-Medani, şu sözleri ekledi:

"Bu nedenle, yenilgiye uğrayanlar, kendilerinden daha başarısız olanlardan medet umuyor. Amerika ve Siyonist rejimin tüm planları, Yemen halkının uyanıklığı ve direnişi karşısında boşa çıkacaktır."

Ayrıca, el-Medani Yemen’in silahlı kuvvetleri tarafından Amerikan ve İngiliz düşmanlarına karşı yapılan operasyonlar ile işgal altındaki topraklarda Siyonist düşmanın hayati hedeflerine yönelik saldırıları kutladı.

Son olarak el-Medani, Yemen silahlı kuvvetlerinin düşmandan gelebilecek her türlü saldırıya karşı hazır olduklarını ifade etti.