İran'da Uluslararası Medya Festivali düzenlenecek

Sobh (Sabah) Uluslararası Medya Festivali, 2023 yılında çok sayıda uluslararası program yapımcısını tanıtmak ve aralarında yapıcı bir etkileşim yaratmak amacıyla uluslararası medya ortamında bir akım oluşturmak için faaliyetlerine başladı.

Bu festival, medya alanında yetenekli bireyleri belirleyerek onları takdir etmeyi, onlara uygun fırsatlar sunarak sanatsal yaratıcılıklarını ve üretimlerini desteklemeyi ve böylece uluslararası arenada güçlü ve etkili bir medya akımı oluşturmayı amaçlamaktadır. Eğitim atölyeleri ve seminerler gibi eğitim faaliyetlerimizle, sanatçıları geniş bir medya yelpazesiyle tanıştırarak ufuklarını genişletmeyi ve bağımsız düşünmeyi teşvik etmeyi hedefliyor.

Tema başlıkları:

Sobh Festivali’nin ana teması, yerel ve bölgesel kimliklerin önemi, manevi değerler, ailenin asaleti, direniş söylemi ve emperyalizme karşı mücadele gibi değerlere dayanarak “Medya ve Yeni Dünya Düzeni” olarak şekillenmiştir.

Festivalin Bölümleri:

Bu festivalin üçüncü dönemi, bu yılın Aralık ayında ana bölüm ve Filistin'e özel bölüm olmak üzere iki bölümde başlayacaktır.

Ana Bölüm

Televizyon Dizisi

Söyleşi programı

Karma Televizyon Programı

Belgesel

Haber Raporu

Hareketli grafik (Motion Graphics)

Yazılı içerik: Makale (analitik, görüş, araştırma)

Radyo Programı ve Podcast

Sosyal Medya: Videocast, Animasyon, Kısa Film, Vlog

Filistin’e Özel Bölüm

Sinema Filmi

Video Klip

Kısa Film

Kısa Animasyon

İllüstrasyon

Haber blog yazarı

Ödüller:

Ana Bölüm

En İyi Dizi: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 5.000 Euro

En İyi Belgesel: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 3.000 Euro

En İyi Söyleşi Programı: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 2.000 Euro

En İyi Karma Program: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 2.000 Euro

En İyi Haber Raporu: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

En İyi Hareketli Grafik: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

En İyi Radyo Programı ve Podcast: 1.500 Euro

En İyi Sosyal Medya Gönderisi:

En İyi Videocast: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

En İyi Animasyon: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

En İyi Kısa Film: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

En İyi Vlog: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

Yazılı İçerik: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

Filistin’e Özel Bölüm:

En İyi Sinema Filmi: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 5.000 Euro

En İyi Video Klip: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

En İyi Kısa Film: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

En İyi Haber Blog Yazarı: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

En İyi Kısa Animasyon: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

En İyi İllüstrasyon: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro

Pazar Bölümü:

(Sobh Festivali'nin Pazar Bölümü’nün ilk dönemi, festival günlerinde düzenlenecek olup, bu etkinliğe yerli ve yabancı eserlerin alıcıları ve dağıtımcı şirketleri katılacaktır.)

Festival Kuralları

Serbest bölümdeki televizyon eserleri mutlaka İngilizce altyazılı olarak sunulmalıdır.

Tüm bölümlerde, yarışma aşamasına seçilen eserlerin altyazısız ve temiz bir nihai kopyasının sunulması zorunludur.

Eserin festivale katılımından yapımcı veya dağıtımcı şirket sorumludur.

Diğer festivallere katılmış veya medyada yayınlanmış eserler Sobh Festivali'ne katılabilir.

Eserin üretim tarihi 2024 yılı başına ait olmalıdır.

Festival organizasyonu, seçilen eserlerin tanıtım ve bilgilendirme amacıyla 3-5 dakikalık bir kısmını kullanma hakkına sahiptir.

Festivale sunulan eserlerin bir kopyası, ticari olmayan amaçlarla Festival Sekretaryası'nın "Eser Bankası"nda saklanacaktır.

Bir kategoride ödül birden fazla kişiye verildiğinde, para ödülü eşit olarak paylaştırılacaktır.

Her bölüm için gönderilecek eserlerin formatı, o bölümün başvuru formunda belirtilmiştir.

Gönderilen eserler, hiçbir şekilde dağıtıcıların filigranı veya logosunu içermemelidir.

Geçmiş festival dönemlerinde yarışan eserler bu festivale katılamaz.

Eksik belgeyle veya teknik sorunlarla başvuru yapan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru ve bilgi girişi sadece festivalin internet portalı üzerinden yapılacaktır.

Eserin yapımcısı veya dağıtımcı şirketi, maddi, manevi ve kişisel haklar konusundaki tüm iddialardan sorumludur ve festival bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Formda yer alan bilgilere dayanarak yapılan tüm reklam, hukuki ve telif hakları işlemleriyle ilgili sorumluluk, formu imzalayan kişilerin üzerindedir.

Festival yönetmeliğine göre, sunulan belgelerin doğrulanmaması veya eserin başvuru sahibine ait olduğunun kanıtlanamaması durumunda, eser yarışmadan çıkarılacak ve tüm sonuçlarından başvuru sahibi sorumlu olacaktır.

Festivale katılım formunun doldurulması ve teslim edilmesi, festivalin tüm şartlarının kabul edildiği anlamına gelir.

Sadece bu festival dönemi için, Filistin bölümündeki sinema filmleri ve ana bölümdeki diziler için süre sınırlaması bulunmamaktadır.

Sosyal medya bölümünde, bir sosyal medya gönderisinin bağlantısı ve bilgileri kaydedilmelidir.

Eser Gönderim koşulları ve Son Başvuru Tarihi:

Televizyon kategorisindeki eserler 4K, 2K, Full HD, HD veya SD formatında üretilmiş olmalıdır.

formatında üretilmiş olmalıdır. Televizyon bölümü için gönderilen eserler, inceleme amacıyla H264 veya MP4 formatında, bitrate 6-8 Mbps ve görüntü boyutları 1080i, 1080p veya SD formatında 576p olarak sunulmalıdır.

Festivale seçilen televizyon eserlerinin nihai sürümü, MOV, MPEG2, MXF, AVI, H.264 (MP4) formatlarından biriyle, veri dosyası olarak link ile gönderilmeli veya elden Festival Sekretaryası'na teslim edilmelidir.

formatlarından biriyle, veri dosyası olarak link ile gönderilmeli veya elden Festival Sekretaryası'na teslim edilmelidir. Sesli eserler WAV formatında gönderilmelidir.

formatında gönderilmelidir. Yazılı eser kategorisindeki katılımcılar eserlerini WORD veya PDF formatında göndermelidir.

veya formatında göndermelidir. Sosyal medya kategorisindeki eserlerde, yayınlanan eserin linki sunulmalıdır; link verilmeden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru ve Eser Gönderim Tarihi: 3 Şubat 2025

Festival Sekretaryası Adresi:

Mohammad Ali Keshavarz bulvarı, Shahid Heidarnia caddesi (2. Doğu), No:4, K:1, Farhang meydanı, Tehran

Posta Kodu: 1997754746

Telefon: +98 21 23066166

Web Sitesi: http://www.sobhfestival.com

E-posta: prog@sobhfestival.com