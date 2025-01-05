İran'da Uluslararası Medya Festivali düzenlenecek

Sobh (Sabah) Uluslararası Medya Festivali, 2023 yılında çok sayıda uluslararası program yapımcısını tanıtmak ve aralarında yapıcı bir etkileşim yaratmak amacıyla uluslararası medya ortamında bir akım oluşturmak için faaliyetlerine başladı.
Bu festival, medya alanında yetenekli bireyleri belirleyerek onları takdir etmeyi, onlara uygun fırsatlar sunarak sanatsal yaratıcılıklarını ve üretimlerini desteklemeyi ve böylece uluslararası arenada güçlü ve etkili bir medya akımı oluşturmayı amaçlamaktadır. Eğitim atölyeleri ve seminerler gibi eğitim faaliyetlerimizle, sanatçıları geniş bir medya yelpazesiyle tanıştırarak ufuklarını genişletmeyi ve bağımsız düşünmeyi teşvik etmeyi hedefliyor.
Tema başlıkları:
Sobh Festivali’nin ana teması, yerel ve bölgesel kimliklerin önemi, manevi değerler, ailenin asaleti, direniş söylemi ve emperyalizme karşı mücadele gibi değerlere dayanarak “Medya ve Yeni Dünya Düzeni” olarak şekillenmiştir.
Festivalin Bölümleri:
Bu festivalin üçüncü dönemi, bu yılın Aralık ayında ana bölüm ve Filistin'e özel bölüm olmak üzere iki bölümde başlayacaktır.
Ana Bölüm
- Televizyon Dizisi
- Söyleşi programı
- Karma Televizyon Programı
- Belgesel
- Haber Raporu
- Hareketli grafik (Motion Graphics)
- Yazılı içerik: Makale (analitik, görüş, araştırma)
- Radyo Programı ve Podcast
- Sosyal Medya: Videocast, Animasyon, Kısa Film, Vlog
Filistin’e Özel Bölüm
- Sinema Filmi
- Video Klip
- Kısa Film
- Kısa Animasyon
- İllüstrasyon
- Haber blog yazarı
Ödüller:
Ana Bölüm
- En İyi Dizi: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 5.000 Euro
- En İyi Belgesel: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 3.000 Euro
- En İyi Söyleşi Programı: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 2.000 Euro
- En İyi Karma Program: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 2.000 Euro
- En İyi Haber Raporu: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
- En İyi Hareketli Grafik: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
- En İyi Radyo Programı ve Podcast: 1.500 Euro
En İyi Sosyal Medya Gönderisi:
- En İyi Videocast: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
- En İyi Animasyon: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
- En İyi Kısa Film: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
- En İyi Vlog: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
Yazılı İçerik: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
Filistin’e Özel Bölüm:
- En İyi Sinema Filmi: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 5.000 Euro
- En İyi Video Klip: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
- En İyi Kısa Film: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
- En İyi Haber Blog Yazarı: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
- En İyi Kısa Animasyon: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
- En İyi İllüstrasyon: Festival Heykeli, Onursal Diploma ve 1.000 Euro
Pazar Bölümü:
(Sobh Festivali'nin Pazar Bölümü’nün ilk dönemi, festival günlerinde düzenlenecek olup, bu etkinliğe yerli ve yabancı eserlerin alıcıları ve dağıtımcı şirketleri katılacaktır.)
Festival Kuralları
- Serbest bölümdeki televizyon eserleri mutlaka İngilizce altyazılı olarak sunulmalıdır.
- Tüm bölümlerde, yarışma aşamasına seçilen eserlerin altyazısız ve temiz bir nihai kopyasının sunulması zorunludur.
- Eserin festivale katılımından yapımcı veya dağıtımcı şirket sorumludur.
- Diğer festivallere katılmış veya medyada yayınlanmış eserler Sobh Festivali'ne katılabilir.
- Eserin üretim tarihi 2024 yılı başına ait olmalıdır.
- Festival organizasyonu, seçilen eserlerin tanıtım ve bilgilendirme amacıyla 3-5 dakikalık bir kısmını kullanma hakkına sahiptir.
- Festivale sunulan eserlerin bir kopyası, ticari olmayan amaçlarla Festival Sekretaryası'nın "Eser Bankası"nda saklanacaktır.
- Bir kategoride ödül birden fazla kişiye verildiğinde, para ödülü eşit olarak paylaştırılacaktır.
- Her bölüm için gönderilecek eserlerin formatı, o bölümün başvuru formunda belirtilmiştir.
- Gönderilen eserler, hiçbir şekilde dağıtıcıların filigranı veya logosunu içermemelidir.
- Geçmiş festival dönemlerinde yarışan eserler bu festivale katılamaz.
- Eksik belgeyle veya teknik sorunlarla başvuru yapan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Başvuru ve bilgi girişi sadece festivalin internet portalı üzerinden yapılacaktır.
- Eserin yapımcısı veya dağıtımcı şirketi, maddi, manevi ve kişisel haklar konusundaki tüm iddialardan sorumludur ve festival bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Formda yer alan bilgilere dayanarak yapılan tüm reklam, hukuki ve telif hakları işlemleriyle ilgili sorumluluk, formu imzalayan kişilerin üzerindedir.
- Festival yönetmeliğine göre, sunulan belgelerin doğrulanmaması veya eserin başvuru sahibine ait olduğunun kanıtlanamaması durumunda, eser yarışmadan çıkarılacak ve tüm sonuçlarından başvuru sahibi sorumlu olacaktır.
- Festivale katılım formunun doldurulması ve teslim edilmesi, festivalin tüm şartlarının kabul edildiği anlamına gelir.
- Sadece bu festival dönemi için, Filistin bölümündeki sinema filmleri ve ana bölümdeki diziler için süre sınırlaması bulunmamaktadır.
- Sosyal medya bölümünde, bir sosyal medya gönderisinin bağlantısı ve bilgileri kaydedilmelidir.
Eser Gönderim koşulları ve Son Başvuru Tarihi:
- Televizyon kategorisindeki eserler 4K, 2K, Full HD, HD veya SD formatında üretilmiş olmalıdır.
- Televizyon bölümü için gönderilen eserler, inceleme amacıyla H264 veya MP4 formatında, bitrate 6-8 Mbps ve görüntü boyutları 1080i, 1080p veya SD formatında 576p olarak sunulmalıdır.
- Festivale seçilen televizyon eserlerinin nihai sürümü, MOV, MPEG2, MXF, AVI, H.264 (MP4) formatlarından biriyle, veri dosyası olarak link ile gönderilmeli veya elden Festival Sekretaryası'na teslim edilmelidir.
- Sesli eserler WAV formatında gönderilmelidir.
- Yazılı eser kategorisindeki katılımcılar eserlerini WORD veya PDF formatında göndermelidir.
- Sosyal medya kategorisindeki eserlerde, yayınlanan eserin linki sunulmalıdır; link verilmeden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Son Başvuru ve Eser Gönderim Tarihi: 3 Şubat 2025
Festival Sekretaryası Adresi:
Mohammad Ali Keshavarz bulvarı, Shahid Heidarnia caddesi (2. Doğu), No:4, K:1, Farhang meydanı, Tehran
Posta Kodu: 1997754746
Telefon: +98 21 23066166
Web Sitesi: http://www.sobhfestival.com
E-posta: prog@sobhfestival.com
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