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6 Oca 2025 17:45

Macron: Trump'la İran'ı görüşeceğim

Macron: Trump'la İran'ı görüşeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump yönetimi ile ilk görüşmelerinde İran’ın öncelikli konular arasında yer alacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayında Fransa Büyükelçilerine yaptığı geleneksel konuşmada, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye’de ülkenin etnik, siyasi ve mezhepsel çeşitliliğini yansıtan "özgür, egemen ve saygın" devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini kaydeden Macron, bu desteğin "uzun vadede" süreceğini söyledi.

''Trump'la İran'ı görüşeceğim''

Macron, Trump yönetimi ile ilk görüşmelerinde İran’ın öncelikli konular arasında yer alacağını dile getirdi.

Ortadoğu'daki başlıca güvenlik sorununun İran olduğunu iddia eden Emmanuel Macron ayrıca, "(İran’ın) Nükleer programının hızlanması bizi kırılma noktasına yaklaştırıyor." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendiren Macron, bu savaşta Ukrayna’nın yenilmesinin “Avrupalılar ve Amerikalılar için iyi olmayacağını” söyledi.

News ID 1923173

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