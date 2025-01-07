Tahran-Van yolcu treni seferleri yeniden başlıyor

İran-Türkiye demiryolları arasında yapılan anlaşmaların ardından Tahran-Van yolcu treni seferleri önümüzdeki ayda yeniden başlıyor.

Tahran-Van yolcu tren seferlerine, 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem ve güvenlik gerekçesiyle ara verilmişti. 2018 yılında başlayan Van-Tebriz tren seferleri, Tahran’dan gelen talep üzerine tren güzergahı Tahran-Van olarak yeniden tanımlanmış ve ilk seferini 2019 yılında gerçekleştirmişti.

İranlı turistlerin Türkiye’ye geçişinde alternatif yol olan Tahran-Van tren seferleri haftada 2 kez gerçekleşirken bu seferler, pandemi dolayısıyla 23 Şubat 2020 itibarıyla geçici olarak durdurulmuştu.

Geçtiğimiz sene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ''Tahran-Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılmasında fayda görüyoruz.'' demişti.