İsrail'in Yemen'e 20 savaş uçağıyla saldırısı

El-Cezire’ye dayandırılan habere göre, Siyonist Rejim ordusuna ait radyo, bugün (Cuma) Yemen'e yapılan saldırıda 20 savaş uçağının yer aldığını ve bu uçakların havada yakıt ikmali yaptığını ileri sürdü.

İşgalci ordunun iddiasına göre, bu savaş uçakları bugünkü saldırılar sırasında Yemen'in farklı bölgelerine en az 50 bomba attı.

El-Mesire televizyonunun Sana'daki muhabiri ise Amerika, İngiltere ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında, Sana'nın Sanhan bölgesindeki "Haziz" merkezi elektrik santralinin 13 hava saldırısıyla hedef alındığını ve santralde çalışan üç kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail rejimine ait medya, bu rejimin Yemenlilerin bu saldırılara vereceği karşılık için hazırlandığını kabul etti.

Ensarullah Hareketi yetkilileri, bugün Amerika, İngiltere ve İsrail'in Sana ve Hudeyde'ye yönelik geniş çaplı saldırısına yanıtlarının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde olacağını vurguladı.