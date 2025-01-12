İrlanda halkı Gazze için sokaklarda

Reuters'in haberine göre, İrlanda halkı, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi müdürünün tutuklanmasını protesto etti.

Bu protesto, İrlanda Sağlık Çalışanları Derneği'nin çağrısıyla Dublin'de Sağlık Bakanlığı binasından ABD Büyükelçiliği'ne kadar yürüyüş şeklinde gerçekleşti.

Siyonist rejim, yaklaşık iki hafta önce Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne saldırı düzenleyerek hastane müdürü ve bazı çalışanlarını gözaltına aldı.

Siyonist rejim, hastane müdürü Ebu Safiye’nin yanı sıra toplamda 450 sağlık çalışanını hapsetti. Ayrıca sağlık sektöründen 1.100 kişi şehit oldu.

Protestocular, "Hastanelerin bombalanmasını durdurun ve sağlık çalışanlarını serbest bırakın!" sloganları attılar.