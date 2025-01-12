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12 Oca 2025 22:25

İrlanda halkı Gazze için sokaklarda

İrlanda halkı Gazze için sokaklarda

Bir grup İrlandalı, Gazze Şeridi'nde sağlık çalışanlarına yönelik Siyonist rejimin işlediği suçları kınamak için protesto düzenledi.

Reuters'in haberine göre, İrlanda halkı, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi müdürünün tutuklanmasını protesto etti.

Bu protesto, İrlanda Sağlık Çalışanları Derneği'nin çağrısıyla Dublin'de Sağlık Bakanlığı binasından ABD Büyükelçiliği'ne kadar yürüyüş şeklinde gerçekleşti.

Siyonist rejim, yaklaşık iki hafta önce Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne saldırı düzenleyerek hastane müdürü ve bazı çalışanlarını gözaltına aldı.

Siyonist rejim, hastane müdürü Ebu Safiye’nin yanı sıra toplamda 450 sağlık çalışanını hapsetti. Ayrıca sağlık sektöründen 1.100 kişi şehit oldu.

Protestocular, "Hastanelerin bombalanmasını durdurun ve sağlık çalışanlarını serbest bırakın!" sloganları attılar.

News ID 1923370

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