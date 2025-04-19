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19 Nis 2025 10:15

CHP, Gazze için Tünel'den Taksim'e yürüyecek

CHP, Gazze için Tünel'den Taksim'e yürüyecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, Filistin’e destek amacıyla 19 Nisan Cumartesi günü Tünel-Taksim güzergahında yürüyüşü düzenleyeceğini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, Filistin’e destek amacıyla 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Tünel’den Taksim’e yapmayı planladığı yürüyüşe İstanbul Valiliği’nden sınırlama geldi. Valilik, yürüyüşün duyurulan güzergahını uygun bulmadığını sözlü olarak İl Başkanlığı’na iletti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in sosyal medya üzerinden duyurduğu yürüyüş için İl Başkanlığı’nın gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talebiyle Valilik’e resmi bildirimde bulunduğu belirtildi. Ancak Valilik, güzergaha itiraz ederek yürüyüşün bu hatta yapılmasını uygun görmediğini CHP’ye iletti.

Valiliğin sözlü uyarısına rağmen CHP’nin planlanan yürüyüşü gerçekleştirme kararlılığında olduğu öğrenildi.

Kaynak: Boldmedya

News ID 1926160

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