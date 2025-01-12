BM'den Gazze'deki açlık krizinin derinleşmesiyle ilgili uyarı

El-Cezire'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yayımlanan bir raporda, Gazze Şeridi'nde ciddi gıda yetersizliği ve insani yardımlara erişimdeki kısıtlamalar nedeniyle açlık krizinin derinleştiği belirtildi.

Raporda, İsrail işgal yetkililerinin, insani yardımların Gazze'ye girişini sınırlamaya devam ettiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Sözcüsü de İsrail yetkililerinin, Gazze'ye gıda yardımı gönderilmesine yönelik taleplerin çoğunu reddettiğini ve yaklaşık 120 bin ton gıda yardımının Gazze dışında bekletildiğini söyledi.

Daha önce, BM’nin yardım kuruluşlarından UNRWA da Gazze Şeridi sınırında battaniye sevkiyatlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

Şimdiye kadar Gazze'de en az sekiz çocuk ve bebek soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti.