İran ile BM arasında ''Yemen'' görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Tahran'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüştü.

Görüşmede Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'deki durumun iyileştirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler'in rolü ve çabalarına verdiği desteği vurguladı.

ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik devam eden hava saldırılarına tepki gösteren Irakçi, bu saldırıları Yemen'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası yasaların ihlali olarak değerlendirdi.

Irakçi, ABD ve İngiltere'nin, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına destek amacıyla başvurduğu yasa dışı eylemlerin, bölgesel barış ve güvenliğe yönelik benzeri görülmemiş bir tehdit olduğunu belirterek, bunun bölgedeki tüm ülkeleri de etkileyeceğini söyledi.

Hans Grundberg da Yemen'nin başkenti Sana'ya gerçekleştirdiği ziyaret hakkında İranlı tarafına bilgi verdi.

BM yetkilisi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen de dahil bölgenin istikrarı ve güvenliğine ilişkin olumlu tutumunu takdir etti.